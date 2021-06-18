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Андрей Бочкарев: Почти полсотни социальных объектов построят в Москве к осени
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Почти полсотни социальных объектов построят в Москве к осени

Анастасия Колоскова

Город

К сентябрю в столице планируется ввести 49 социальных объектов различной направленности, почти половина из которых в настоящий момент уже построена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, развитие социальной инфраструктуры является приоритетом в работе Строительного комплекса.

— К сентябрю планируем завершить строительство 36 зданий для образовательных учреждений, которые возводятся как за счет бюджетных средств города, так и силами инвесторов, — рассказал заместитель мэра.

Он отметил, что в столице продолжается строительство медучреждений, а также объектов спорта и культуры.

— До конца лета планируется ввести шесть объектов здравоохранения, а также семь спортивных сооружений, — добавил Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что с начала 2021 года в Москве ввели более 20 социальных объектов, общая площадь которых превысила 120 тысяч квадратных метров. Среди них восемь детсадов, семь спортивных объектов, три школы, три объекта здравоохранения и два объекта культуры.

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