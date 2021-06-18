Невролог назвал ранние признаки рассеянного склероза

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Врач-невролог и доктор медицинских наук Ян Власов перечислил тревожные симптомы, которые могут указывать на развитие рассеянного склероза и отметил, что успешное лечение заболевания возможно лишь при его ранней диагностике.

По его словам, ранними симптомами болезни могут быть изменение чувствительности кожи, а также повышенная утомляемость и нарушение зрения. Кроме этого, пациенты могут испытывать неожиданную слабость в конечностях и неустойчивость при ходьбе.

Врач подчеркнул, что при подобных симптомах следует незамедлительно обратиться к неврологу. Выявление заболевания на ранней стадии позволит предотвратить его прогресс. Тогда как пренебрегающие лечением пациенты рискуют приобрести необратимый неврологический дефицит и инвалидность, пишут «Аргументы и факты».