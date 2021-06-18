Выставка «Июнь 1941. До и после» откроется в Музее Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы 21 июня открывает выставку «Июнь 1941. До и после», приуроченную к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлено более 200 предметов из фондов Музея Победы, Российского национального музея музыки и частных собраний, которые расскажут, как изменилась счастливая жизнь советского народа с приходом войны.

На выставке можно увидеть военную форму и гражданскую одежду 1930–1940 годов, живописные полотна батальной тематики и предвоенного мирного времени Михаила Богатырева и супругов Дмитрия и Эльмиры Петровых, предметы быта и снаряжения на момент начала войны, макеты военной техники, личные вещи Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.

Впервые гостям музея представят деревянные скульптуры художника-фронтовика Семена Лоика и бронзовые скульптурные произведения Олега Закоморного, в которых авторы стремились запечатлеть тонкие грани как мирной жизни, так и войны.

Выставка открыта до 10 августа, сообщается на сайте музея.