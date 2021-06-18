Кинопрограмма «Великие итальянцы» пройдет в кинотеатре «Салют»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 19 по 21 июня представит программу, посвященную итальянскому кинематографу. Показы кинопрограммы «Великие итальянцы» пройдут в кинотеатре «Салют».

Зрителям предстоит увидеть киношедевры Лукино Висконти и Бернардо Бертолуччи.

В «Конформисте» Бертолуччи, увлекавшийся Фрейдом и психоанализом, показал фашизм как плод комплексов и неврозов. Лента получила национальную итальянскую премию «Давид ди Донателло» как лучший фильм года, заслужила почти 100-процентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes и повлияла не на одно поколение режиссеров.

В двух последних фильмах Висконти рассказывается о личном крахе аристократов. Психологическая драма «Семейный портрет в интерьере» получила две премии «Давид ди Донателло» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший иностранный актер». А его фильм «Невинный» стал экранизацией романа Габриеле Д’Аннунцио.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте Москино.