Книжный вор похитил из магазина комиксы более чем на 30 тысяч рублей

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Россия, Москва, Печатников переулок, 13 Карта всех событий

Из магазина комиксов, расположенного в центре столицы, похитили товары на крупную сумму денег. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 10 июня в магазине, который находится в Печатниковом переулке, дом 13. Неизвестный похитил из торгового зала 8 комиксов. Судя по всему, злоумышленнику удалось похитить указанные товары, не привлекая к себе внимания. Как это произошло, неизвестно.

Магазину нанесен ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».