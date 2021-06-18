Андрей Бочкарев назвал дату окончания реконструкции станции Окружная

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Реконструкцию железнодорожной станции Окружная планируют завершить к концу следующего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, станцию реконструируют в три этапа. В рамках первого из них рабочие построили железнодорожную эстакаду под два главных пути с островной пассажирской платформой. В пространстве под эстакадой расположился южный пассажирский вестибюль станции, отметил Бочкарев.

Второй этап завершится будущей осенью. В настоящее время он выполнен на 90 процентов, уточнил заместитель мэра. Он предполагает возведение железнодорожной эстакады под перспективные пути с еще одной пассажирской платформой. Кроме того идут работы по строительству второй очереди южного пассажирского вестибюля, который интегрируют с северным вестибюлем станции метро «Окружная», пояснил Бочкарев.

— В рамках третьего этапа реализации проекта будет построен северный вестибюль остановочного пункта Окружная МЦД-1 с подземным переходом в сторону Нововладыкинского проезда и надземным переходом, который соединит ее с одноименной станцией МЦК, — рассказал заместитель мэра.

Он уточнил, что полностью работы завершат до конца 2022 года.