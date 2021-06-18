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Выставка «Александр Иванов. Библейские эскизы» открылась в Третьяковской галерее
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Выставка «Александр Иванов. Библейские эскизы» открылась в Третьяковской галерее

Ольга Маркова

Развлечения

Третьяковская галерея приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа».

Экспозиция отражает сложные художественно-философские поиски мастера, связанные с вопросами роли искусства и его воздействия на духовное преобразование мира.

Задуманный художественный ансамбль «Храм искусства» можно отнести к романтическим утопиям. Работа Иванова не была завершена.

Выставка «Чудеса и проповеди Христа» включает работы на темы крещения, призвания учеников, чудес, в том числе эскиз «Хождение по водам». Значительное место принадлежит акварельным листам со сценами бесед, пророчеств, проповедей, среди них «Христос и самарянка», «Христос и Никодим», «Проповедь Христа в храме».

Акварельные эскизы исполнены с исключительной творческой свободой, вне традиционных для искусства того времени стилистических норм и границ.

В зале демонстрируется видеоролик, который показывает интерьер здания с росписями.

Выставка открыта с 18 июня по 14 ноября, сообщается на сайте галереи.

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