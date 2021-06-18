Детеныши дагестанского тура появились на свет в Московском зоопарке

Фото: Московский зоопарк

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Детеныши дагестанского тура родились в Московском зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Отмечается, что среди родившихся малышей четыре мальчика и три девочки. Все роды у самочек прошли без проблем, отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Согласно сообщению, семеро козлят совершенно здоровы и активно проводят время на «Турьей горке» на Новой территории зоопарка.

В зоопарке рассказали, что отцом малышей стал лидирующий самец группы дагестанских туров, который возглавляет ее на протяжении всего времени. Обитающие в зоосаде туры приносят потомство регулярно. Малыши рождаются обычно в мае-июне. После их отправляют в другие зоопарки.

Уточняется, что дагестанские туры занесены в Международную Красную книгу как вид «близкий к угрожаемому».