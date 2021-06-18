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Цикл лекций «Приключения моды в России» пройдет в Историческом музее
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Цикл лекций «Приключения моды в России» пройдет в Историческом музее

Ольга Маркова

Развлечения

Государственный Исторический музей приглашает москвичей и гостей столицы послушать цикл лекций «Приключения моды в России», приуроченный к выставке «Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа». Слушатели узнают о европейских и российских модных тенденциях.

Откроет цикл в пятницу, 18 июня, лекция «Костюм начала XX века», на которой речь пойдет о моде Серебряного века, модных экспериментах деятелей российской культуры того времени, о смене эстетических вех, влиянии на моду массовой культуры и исторических потрясений начала XX века.

В четверг, 24 июня, слушателям представят лекцию «Русский придворный костюм середины XIX — начала ХХ века». Здесь можно узнать о придворной одежде с XVII до начала XX века, видах церемониального костюма, протокольных требованиях к костюмам приглашенных на мероприятия при дворе. Также расскажут о повседневной одежде императорской семьи и двора.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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