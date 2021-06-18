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«Желтый» уровень опасности объявлен в столице на 19-21 июня из-за сильной жары
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Желтый» уровень опасности объявлен в столице на 19-21 июня из-за сильной жары

Полина Долганова

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с субботы, 19 июня, до понедельника, 21 июня, из-за сильной жары. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Такая погода является потенциально опасной для граждан. Период предупреждения начинается с 11:00 субботы и заканчивается в 11:00 в понедельник.

Москвичам стоит быть готовыми к тому, что температура воздуха в столице прогреется до 29-30 градусов.

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