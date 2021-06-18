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Сергей Собянин назвал реальный уровень иммунитета к новому штамму COVID-19 в Москве
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Сергей Собянин назвал реальный уровень иммунитета к новому штамму COVID-19 в Москве

Анастасия Колоскова

Город

Уровень популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса в столице, по предварительным подсчетам, равен не 60 процентам, как ранее, а 25. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 июня.

— Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет: он уже будет не 60 процентов, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела. Только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост, такая динамика, —рассказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Сергея Собянина, ранее популяционный иммунитет к COVID-19 в Москве составлял 60 процентом. Такой показатель мог предотвратить или замедлить пандемию, отметил он.

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