Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета в центре столицы

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Россия, Москва, Ольховская улица, 35 Карта всех событий

В центре столицы неизвестный воспользовался травматическим пистолетом в ходе уличной ссоры. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 35 на Ольховской улице. Между несколькими людьми произошел конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент один из участников стычки достал травматический пистолет и произвел выстрел в землю. После чего стрелявший со своими соратниками скрылся в направлении метро «Бауманская».

В результате происшествия никто не пострадал. Полиция проводит проверку по факту случившегося.