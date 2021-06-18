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Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1с14 Карта всех событий

Государственный Кремлевский дворец отменил проведение Всероссийского выпускного бала, который должен был состояться 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе дворца в пятницу, 18 июня.

Срок сдачи билетов не ограничен, уточняется на сайте организации.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 18 июня, постановлением мэра Москвы Сергея Собянина массовые мероприятия смогут посещать максимум 1000 человек. Так, театры и кинотеатры продолжат свою работу, а танцполы на концертах и фан-зоны для болельщиков на стадионах будут закрыты. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в столичных караоке также запрещено.

До 29 июня в столице не разрешается посещать детские игровые комнаты и зоопарки. Кроме того, продлевается ограничение на использование объектов городской инфраструктуры — детских и спортивных площадок и беседок.