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Государственный Кремлевский дворец отменил проведение Всероссийского выпускного бала
Фото: АГН Москва

Государственный Кремлевский дворец отменил проведение Всероссийского выпускного бала

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1с14Карта всех событий

Государственный Кремлевский дворец отменил проведение Всероссийского выпускного бала, который должен был состояться 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе дворца в пятницу, 18 июня.

Срок сдачи билетов не ограничен, уточняется на сайте организации.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 18 июня, постановлением мэра Москвы Сергея Собянина массовые мероприятия смогут посещать максимум 1000 человек. Так, театры и кинотеатры продолжат свою работу, а танцполы на концертах и фан-зоны для болельщиков на стадионах будут закрыты. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в столичных караоке также запрещено.

До 29 июня в столице не разрешается посещать детские игровые комнаты и зоопарки. Кроме того, продлевается ограничение на использование объектов городской инфраструктуры — детских и спортивных площадок и беседок.

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