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Индийский штамм обнаружили почти у 90 процентов заболевших COVID-19 москвичей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Индийский штамм обнаружили почти у 90 процентов заболевших COVID-19 москвичей

Иван Юминов

Город

Новый штамм коронавируса выявили у 89,3 процента заболевших в столице, он быстрее и агрессивнее уханьского варианта. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 июня.

— Последние данные, которые мы получили, — 89,3 процента заболевших (в Москве — прим. «ВМ») заразились коронавирусом мутированным, так называемым дельта, — это индийский штамм, — рассказал глава города.

Человеку необходимо почти в два раза больше антител по сравнению с уханьским штаммом, чтобы противостоять «дельте», добавил мэр. Кроме того, по словам Собянина, город вновь начинает проходить историю с COVID-19, причем с более тяжелыми последствиями. Этим объясняется высокий рост новых случаев и большое число госпитализаций, рассказал глава города в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 18 июня, постановлением Собянина массовые мероприятия смогут посещать максимум 1000 человек. Так, театры и кинотеатры продолжат свою работу, а танцполы на концертах и фан-зоны для болельщиков на стадионах будут закрыты. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в столичных караоке также запрещено.

До 29 июня в столице не разрешается посещать детские игровые комнаты и зоопарки. Кроме того, продлевается ограничение на использование объектов городской инфраструктуры — детских и спортивных площадок и беседок.

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