Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в Москве с пневмонией
Российская народная артистка Ирина Мирошниченко попала в больницу. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
Известно, что 78-летнюю актрису доставили в одно из лечебных учреждений Москвы врачи «скорой помощи».
Ирина Мирошниченко пожаловалась сиделке на плохое самочувствие. Медики диагностировали у нее вирусную пневмонию — у артистки высокая температура и сложности при дыхании.
Сейчас состояние актрисы оценивается как тяжелое, отметили в Telegram-канале.