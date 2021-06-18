Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в Москве с пневмонией

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Российская народная артистка Ирина Мирошниченко попала в больницу. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

Известно, что 78-летнюю актрису доставили в одно из лечебных учреждений Москвы врачи «скорой помощи».

Ирина Мирошниченко пожаловалась сиделке на плохое самочувствие. Медики диагностировали у нее вирусную пневмонию — у артистки высокая температура и сложности при дыхании.

Сейчас состояние актрисы оценивается как тяжелое, отметили в Telegram-канале.