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Появились кадры задержания московского фотографа Ярослава Полякова, которого подозревают в педофилии
Фото: moscow-live

Появились кадры задержания московского фотографа Ярослава Полякова, которого подозревают в педофилии

Юлия Павлушова

Происшествия
2-я Карачаровская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Появилось кадры задержания московского фотографа Ярослава Полякова, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Напомним, правоохранители задержали фотографа накануне, в доме на 2-й Карачаровской улице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Видео: Пресс-служба УВД по ЮВАО

По данным следствия, 43-летний мужчина в период с 2018 по 2020 год, работая в студии в Нижегородском районе, развратил трех девочек. Все они на тот момент не достигли двенадцатилетнего возраста.

Стражи порядка провели обыск в студии Владимира Васенина. Также они изъяли аппаратуру, которую он, предположительно, мог использовать во время совершения преступлений.

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