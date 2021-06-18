Евгений Попов: В поддержку реставрации Покровского храма в Филях собраны сотни подписей горожан

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Евгений Попов встретился с настоятелем Покровского храма в Филях, протоиереем Борисом Михайловым и руководителем Департамента культурного наследия столицы Алексеем Емельяновым, чтобы обсудить ход подготовки проектно-сметной документации для получения гранта на возвращение храму первозданного вида.

— Безусловно, здание нужно как можно скорее реставрировать. Это одно из красивейших архитектурных сооружений Москвы, прекрасный пример «нарышкинского» барокко. Городские власти готовы выделить бюджетные средства на его восстановление. Сегодня обсудили варианты реконструкции с настоятелем храма и руководителем Мосгорнаследия. Планируется, что внизу будет храм для богослужений, а наверху — музей. По сути, здесь и сейчас находится древлехранилище, даже проходят выставки. Но историческим экспонатам нужны особые условия для хранения и экспозиции, — отметил Евгений Попов.

Он заверил настоятеля храма, что продолжит добиваться спасения здания, которое было построено в XVII веке. После ряда встреч с представителями Министерства культуры РФ и Мосгорнаследия появилась реальная перспектива получить бюджетное финансирование. Пока готовятся документы, волонтеры штаба Попова продолжают собирать голоса в поддержку реставрации. Уже собраны сотни подписей.

— Считаю, что Храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях необходимо вернуть первоначальный облик, чтобы он стал местом притяжения не только жителей района, но также всех москвичей и гостей столицы. Думаю, что и территории возле Храма необходимо уделить особое внимание. Здесь можно разбить великолепный парк, в котором с удовольствием будут проводить время и пенсионеры, и дети, и молодежь нашего района и города, — рассказала Татьяна Чистякова, заведующая филиалом «Филевский парк» территориального центра социального обслуживания «Можайский».

В свою очередь Алексей Емельянов поддержал предложение Евгения Попова включить вопросы защиты объектов культурного наследия в концепцию Национального стандарта благополучия, которую журналист сейчас разрабатывает. По мнению руководителя Мосгорнаследия, данная инициатива поможет сохранить архитектурные памятники в современном облике города. Это особенно актуально для Москвы, которая занимает 2-е место в мире по количеству объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.