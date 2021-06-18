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Один человек погиб в результате подтоплений в Ялте
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Один человек погиб в результате подтоплений в Ялте

Анастасия Волоснова

Происшествия

Одного человека в Ялте из-за сильных ливней унесло потоком воды, в результате чего погиб. Об этом рассказал в пятницу, 18 июня, глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба мининформ региона.

— Одного человека 1995 года рождения в Ялте унесло потоком, он погиб, — приводит ТАСС слова Аксенова.

Ранее сообщалось, что в Ялте в результате подтоплений пострадали восемь человек. Среди них один человек был госпитализирован. Врачи зафиксировали у него перелом лодыжки, после чего его прооперировали.

В пресс-службе МЧС Крыма уточняли, что из подтопленных домов эвакуировали 49 человек, среди них было девять детей. Всего в Ялте зафиксировали 87 случаев подтопления. Кроме того, были затоплены подвальные помещения 24 домов.

В четверг, 17 июня, в Крыму объявили режим ЧС из-за сильных ливней. За ночь в регионе выпало почти две месячные нормы осадков. Несколько десятков домов затопило, в настоящее время спасатели эвакуируют людей. Уточнялось, что Ленинский район пострадал больше всего.

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