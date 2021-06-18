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Более 20 магазинов опечатали в Москве за нарушение антиковидных мер
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 20 магазинов опечатали в Москве за нарушение антиковидных мер

Иван Юминов

Общество

Роспотребнадзор опечатал 25 магазинов «Пятерочка» за нарушение мер против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 18 июня.

Уточняется, что всего специалисты проверили 70 точек сети 16-17 июня. Среди нарушений были найдены отсутствие специальной разметки, невыполнение требований к термометрии работников, а также отсутствие санитайзеров.

Магазинам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что с пятницы, 18 июня, постановлением мэра Москвы Сергея Собянина массовые мероприятия смогут посещать максимум 1000 человек. Так, театры и кинотеатры продолжат свою работу, а танцполы на концертах и фан-зоны для болельщиков на стадионах будут закрыты. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в столичных караоке также запрещено.

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