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Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье раздают питьевую воду из-за жары
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье раздают питьевую воду из-за жары

Иван Юминов

Город
Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Выхино Карта всех событий

Бесплатную питьевую воду получат пассажиры электричек, отправляющихся с вокзалов столицы и нескольких станций МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в пятницу, 18 июня.

— 18 июня сотрудники компании бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду из-за жаркой погоды, — рассказали в ведомстве.

Так, помимо вокзалов, воду, в частности, можно получить на станциях Выхино, Домодедово, Тушино и Нижегородская, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с субботы, 19 июня, до понедельника, 21 июня, из-за сильной жары.

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