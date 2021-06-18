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Одиннадцать членов ОПГ «Таганская» предстанут перед судом
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Одиннадцать членов ОПГ «Таганская» предстанут перед судом

Юлия Павлушова

Происшествия

Уголовное дело в отношении бывших членов преступной группировки «Таганская» направили на рассмотрение в Московский городской суд. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По данным ведомства, они обвиняются в убийстве более чем двух лиц, а также в похищениях, кражах, грабежах, вымогательстве, мошенничестве при получении выплат и незаконном обороте оружия.

По данным ведомства, 11 мужчин вошли в преступное сообщество не позднее 1991 года. Они разделились на несколько группировок и разрабатывали общие планы преступлений. В частности, злоумышленники получали от бизнесменов деньги за покровительство и защиту.

Сообщники арендовали офис в бизнес-центре «Башня-2000» в Москве, где проводили встречи с другими преступниками.

Также следствие установило, что ОПГ причастно к смерти Владимира Рощина на шоссе Энтузиастов, похищении и убийстве Сергея Скорнякова на улице Зеленодольской, убийстве директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева на улице Новочеремушкинской и юриста ОАО «Универмаг «Москва» Андрея Бралюка на улице Ельнинской.

Помимо этого подозреваемые могут иметь отношение к убийству Армена Аванесова на улице Люблинской, адвоката Натальи Вавилиной на Алтуфьевском шоссе, а также в похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского в Московской области.

Напомним, членов банды задержали и арестовали в 2019 году. Все 11 человек заключены под стражу.

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