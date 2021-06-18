Власти Москвы разъяснили правила посещения ресторанов в Москве с COVID-free-зоной

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Попасть в рестораны Москвы с COVID-free-зоной можно будет только по QR-коду о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в пятницу, 18 июня.

— Чтобы попасть в антиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами, — рассказал руководитель ведомства.

Немерюк добавил, что посетители не смогут предъявить ПЦР-тест или ИФА-тест, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от COVID-19 в столичных ресторанах. Эксперимент планируют провести в 10–15 заведениях.