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Попова порекомендовала не проводить голосование на придомовых территориях в 2021 году
Фото: Пресс-служба Совфеда

Попова порекомендовала не проводить голосование на придомовых территориях в 2021 году

Анастасия Волоснова

Политика

В Роспотребнадзоре не рекомендовали проводить голосование на придомовых территориях в 2021 году, так как это может привести к росту числа пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказала глава ведомства Анна Попова.

Чтобы не ухудшать ситуацию с COVID-19, в 2021 году голосование будет идти в течение нескольких дней.

Попова добавила, что Роспотребнадзор будет обеспечивать безопасное проведение голосования, однако не рекомендует проводить его возле жилых домов.

— Опыт показал, что придомовое голосование ведет порой к тому, что это двор, это соседи, это люди, хорошо друг друга знающие, которые остаются потом пообщаться, провести вместе время. Такую форму в этом году, в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали, — пояснила Попова.

По ее словам, гражданам, которые будут обеспечивать проведение голосования, рекомендуется вакцинироваться от коронавируса.

Она напомнила, что в 2020 году удалось провести безопасное голосование, несмотря на пандемию COVID-19, пишет ТАСС.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 19 сентября 2021 года.

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