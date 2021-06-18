Более половины москвичей имеют иммунитет к уханьскому штамму COVID-19

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Иммунитет к уханьскому штамму коронавируса потенциально имеют 60 процентов жителей столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 июня.

— У нас потенциально к уханьскому типу вируса 60 процентов москвичей имеют иммунный статус: они переболели, вакцинировались, у них антитела есть, — рассказал глава города.

При этом коллективный иммунитет, по предварительной информации, снижается в два раза и более по отношению к новому штамму COVID-19, рассказал мэр в эфире Первого канала.

Ранее Собянин сообщил, что новый штамм коронавируса выявили у 89,3 процента заболевших в столице, он быстрее и агрессивнее уханьского варианта. Людям необходимо почти в два раза больше антител по сравнению с предыдущим штаммом, чтобы противостоять ему.