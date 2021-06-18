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Антониу Гутерреша назначили генсеком ООН на второй срок
Фото: МИД РФ

Антониу Гутерреша назначили генсеком ООН на второй срок

Анастасия Волоснова

В мире

Антониу Гутерреша назначили генеральным секретарем генассамблеи ООН на второй срок. Об этом сообщил в пятницу, 18 июня, председатель генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

Гутерреш будет занимать пост пять лет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года, уточнил Бозкыр. Гутерреш был единственным кандидатом на данную должность, пишет РИА Новости.

Напомним, совбез ООН рекомендовал переизбрать генсека Гутерреша на второй срок 8 июня. Он занимал эту должность с 1 января 2017 года, когда стал девятым генсеком ООН.

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