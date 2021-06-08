Совбез ООН рекомендовал переизбрать генсека Гутерреша на второй срок
Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил резолюцию, которой рекомендовал переизбрать на пост генерального секретаря Антониу Гутерреша. Об этом сообщил председатель органа, постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон во вторник, 8 июня.
Уточняется, что в случае избрания Гутерреш будет занимать свой пост с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. Голосование Генассамблеи состоится 18 июня, отмечает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с Гутеррешем.
Читайте также: Гутерреш назвал предпочтительную тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена