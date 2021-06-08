Совбез ООН рекомендовал переизбрать генсека Гутерреша на второй срок

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Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил резолюцию, которой рекомендовал переизбрать на пост генерального секретаря Антониу Гутерреша. Об этом сообщил председатель органа, постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон во вторник, 8 июня.

Уточняется, что в случае избрания Гутерреш будет занимать свой пост с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года. Голосование Генассамблеи состоится 18 июня, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с Гутеррешем.

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