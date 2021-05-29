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Гутерреш назвал предпочтительную тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена
Фото: unmultimedia.org/ООН

Гутерреш назвал предпочтительную тему для обсуждения на встрече Путина и Байдена

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил надежду, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден начнут встречу с обсуждения режима контроля над вооружениями. Об этом сообщили в офисе генсекретаря в субботу, 29 мая.

Там отметили, что Антониу Гутерреш приветствует утверждение даты и места встречи лидеров двух стран, передает РИА Новости.

— Генеральный секретарь <...> надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашение на смену СНВ-3, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Стороны обсудят российско-американские отношения и актуальные вопросы международной повестки.

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Джо БайденВладимир Путинвстреча
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