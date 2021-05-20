Генсек ООН назвал жизнь детей в секторе Газа адом на Земле

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Жизнь детей в секторе Газа стала адом на Земле из-за обострения конфликта с Израилем. Об этом в четверг, 20 мая, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

— Если и есть ад на Земле, то это жизнь детей в Газе, — цитирует Гутерреша ТАСС.

Он снова призвал стороны конфликта прекратить боевые действия. По мнению Гутерреша, возвращение к мирному процессу — единственный путь к долгосрочному и справедливому решению.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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