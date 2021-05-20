Посол РФ в Израиле выразил надежду на скорую эвакуацию россиян из сектора Газа

Фото: Telegram / РИА Новости

Граждан Российской Федерации и Содружества Независимых Государств (СНГ) планируют эвакуировать из сектора Газа в ближайшие несколько дней. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, речь идет о 250 граждан РФ и 200 граждан СНГ. Российская сторона обсуждает вопрос эвакуации с властями Израиля и Палестины.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа по их желанию.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: Путин подписал документ об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа