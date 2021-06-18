Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

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Россия восстановит с 22 июня авиасообщение с Турцией, а с США, Италией, Кипром, Северной Македонией и другими странами — с 28 июня. Об этом рассказала в пятницу, 18 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Оперштаб принял решение с 28 июня возобновить авиасообщение с Болгарией, Бельгией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. С 22 июня россияне смогут полетать в Турцию.

Кроме того, из России увеличат число рейсов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. Также увеличится число полетов в Австрию, Армению, Грецию и Азербайджан. Соответствующие решения вступят в силу с 28 июня.

При этом в Оперштабе рекомендовали добавить Китай и Лихтенштейн в перечень стран, для граждан которых можно открыть границы с Россией, пишет ТАСС.

Напомним, Россия продляла режим ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.