Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Фото: Pixabay / F. Muhammad

Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

Анастасия Волоснова

Общество

Россия восстановит с 22 июня авиасообщение с Турцией, а с США, Италией, Кипром, Северной Македонией и другими странами — с 28 июня. Об этом рассказала в пятницу, 18 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Оперштаб принял решение с 28 июня возобновить авиасообщение с Болгарией, Бельгией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. С 22 июня россияне смогут полетать в Турцию.

Кроме того, из России увеличат число рейсов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. Также увеличится число полетов в Австрию, Армению, Грецию и Азербайджан. Соответствующие решения вступят в силу с 28 июня.

При этом в Оперштабе рекомендовали добавить Китай и Лихтенштейн в перечень стран, для граждан которых можно открыть границы с Россией, пишет ТАСС.

Напомним, Россия продляла режим ограничения авиасообщения с Турцией до 21 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Читайте также:
ТурцияТуризмпандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте