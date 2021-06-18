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Почти на 20 миллионов рублей оштрафовали вернувшихся из-за границы москвичей с 2020 года
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Почти на 20 миллионов рублей оштрафовали вернувшихся из-за границы москвичей с 2020 года

Иван Юминов

Общество

Москвичей, вернувшихся из-за рубежа без предоставления результатов тестов на коронавирус, оштрафовали на 17,35 миллиона рублей с августа 2020 года. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора в пятницу, 18 июня.

— По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1365 гражданам присуждены штрафы на сумму 17,35 миллиона рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний, — рассказали в ведомстве.

Людям по данной статье грозит штраф до 40 тысяч рублей. При нанесении ущерба здоровью других граждан наказание могут увеличить до 300 тысяч рублей, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

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