Депздрав объяснил сложности с записью на вакцинацию «КовиВаком» в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сложности с записью на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак» вызваны его ограниченной поставкой. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в пятницу, 18 июня.

— Проблемы с записью на вакцинацию препаратом «КовиВак» связаны с тем, что он поступил в Москву в ограниченном количестве, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что по этой причине лекарство доступно лишь в пяти пунктах вакцинации, сообщает Интерфакс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других.