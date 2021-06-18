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Депздрав объяснил сложности с записью на вакцинацию «КовиВаком» в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Депздрав объяснил сложности с записью на вакцинацию «КовиВаком» в Москве

Иван Юминов

Город

Сложности с записью на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак» вызваны его ограниченной поставкой. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в пятницу, 18 июня.

— Проблемы с записью на вакцинацию препаратом «КовиВак» связаны с тем, что он поступил в Москву в ограниченном количестве, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что по этой причине лекарство доступно лишь в пяти пунктах вакцинации, сообщает Интерфакс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других.

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