Футболиста Эриксена, перенесшего остановку сердца на Евро-2020, выписали из больницы

Фото: Twitter/dbulandshold

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время игры чемпионата Европы по футболу с Финляндией, выписан из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Датского футбольного союза в пятницу, 18 июня.

— Эриксен был успешно прооперирован и сегодня (18 июня — прим. «ВМ») выписан из больницы. Он уже посетил своих партнеров по национальной команде, — рассказали в организации.

Футболист поблагодарил всех за огромную поддержку. Эриксен добавил, что операция прошла успешно и он чувствует себя нормально. Игрок будет болеть за сборную во время матча с Россией, отмечается в Twitter-аккаунте союза.

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

Эриксен потерял сознание на 43-й минуте встречи с Финляндией. Этому не предшествовало столкновение с другими игроками. Футболисту оказывали медицинскую помощь прямо на поле в течение 15 минут, при этом был использован дефибриллятор. Затем игрока увезли со стадиона на реанимобиле.