Оперштаб уточнил подробности возобновления авиасообщения с Турцией

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Россия возобновит как регулярное, так и чартерное авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года. Об этом рассказали в пятницу, 18 июня, в оперативном штабе.

Маршруты и частота чартерных и регулярных рейсов будут соответствовать тем, что действовали до приостановления авиасообщения. В оперштабе уточнили, что соответствующее решение было принято после визита российской делегации в Турцию.

В оперштабе 18 июня также сообщали, что Россия восстановит авиасообщение с США, Болгарией, Бельгией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией с 28 июня.