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Трое детей Питта и Джоли собирались выступить в суде против отца
Фото: Мистер и миссис Смит, 2005 год

Трое детей Питта и Джоли собирались выступить в суде против отца

Юлия Павлушова

Общество

Трое из шести детей голливудских звезд Бреда Питта и Анджелины Джоли хотели выступить против отца в суде. Об этом сказано в документах, которые еще в декабре прошлого года предоставили адвокаты актрисы.

В материалах указано, что суд повлияет на эмоциональное состояние детей. По этой причине трое из них потребовали возможность высказаться.

Бред Питт требует у Анджелины Джоли совместную опеку над детьми уже в течение шести лет. В мае нынешнего года актер выиграл у экс-супруги суд по этому поводу. Теперь она собирает документы против судьи Джона Одеркерка, желая отстранить его от дела, пишет Us Weekly.

У знаменитостей есть шестеро детей, трое из которых приемные: 12-летние близнецы Нокс и Вивьен, 15-летняя Шайло, 16-летняя Захара, 17-летний Пакс, а также 19-летний Мэддокс.

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