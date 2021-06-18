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Подозреваемых в торговле фальшивыми справками о COVID-19 задержали в Петербурге
Фото: moscow-live

Подозреваемых в торговле фальшивыми справками о COVID-19 задержали в Петербурге

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемых в торговле поддельными медицинскими документами, в первую очередь связанными с короновирусной инфекцией: сертификатами о вакцинации, отрицательными тестами на COVID-19 и справками и о противопоказаниях к вакцинации.

В ходе серии контрольных закупок за два дня было зафиксировано пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах Санкт-Петербурга. Обычно заказ фальшивок проводился через интернет. Продавец назначал время и место, где заказчика встречал курьер и за деньги передавал покупателю поддельную медсправку или сертификат.

В частности, в Калининском районе оперативники задержали иномарку, в багажнике которой находились бланки медицинских документов и печатимедучреждений. Водитель, он же торговец подделками, признался в причастности к нелегальному бизнесу.

Кроме того, полицейские задержали с поличным троих курьеров.

Изъятые материалы направлены на исследование, после проведения которого будет принято процессуальное решение, сообщили «ВМ» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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