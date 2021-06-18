Спрос на туры в Турцию за час вырос в семь раз

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Интерес россиян к турам в Турцию вырос в семь раз за первый час после заявления об открытии авиасообщения с 22 июня. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказали в пресс-службе сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

Желающим отдохнуть в Турции потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не ранее 72 часов до вылета. Анализ не требуется тем, у кого имеется сертификат о завершенной более 14 дней назад вакцинации или справка о наличии антител к коронавирусу.

Как уточнили в Level.Travel, в настоящее время самые дешевые туры в Турцию на двоих на семь дней стоят от 27 тысяч рублей (в эту сумму входит перелет, проживание в отеле три звезды с завтраками, трансфером и медицинской страховкой).

Отдохнуть неделю в четырехзвездочном отеле вдвоем можно за 33 тысячи рублей, в гостиницах категории «Пять звезд» с системой «все включено» — за 42 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия возобновит как регулярное, так и чартерное авиасообщение с Турцией с 22 июня 2021 года. Маршруты и частота чартерных и регулярных рейсов будут соответствовать тем, что действовали до приостановления авиасообщения.