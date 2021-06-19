Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Минтранс предложил верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

СМИ: Минтранс предложил верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство транспорта РФ призвало российских авиаперевозчиков обеспечить возможность онлайн-авторизации пассажиров на интернет-ресурсах по продаже билетов при предъявлении сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В соответствующем письме авиакомпаниям говорится, что данные о вакцинации пассажиров следует получать с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификатам о прививке дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ допустили распространение на другие виды транспорта нормы о предоставлении пассажирами сертификатов о вакцинации, утверждают источники.

Официальные комментарии Минтранса и Минцифры в данной связи не поступали. Сведения об обсуждении верификации пассажиров по сертификатам о вакцинации подтвердили источники в Министерстве транспорта и крупной российской авиакомпании, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что плановую медицинскую помощь в Москве будут оказывать только привившимся от коронавируса пациентам. При этом права граждан на получение медпомощи ограничиваться не будут, так как пациентов с противопоказаниями к вакцинации будут госпитализировать.

Читайте также:
МинцифрыМинтранс РФавиаперевозки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте