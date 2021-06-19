СМИ: Минтранс предложил верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации

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Министерство транспорта РФ призвало российских авиаперевозчиков обеспечить возможность онлайн-авторизации пассажиров на интернет-ресурсах по продаже билетов при предъявлении сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В соответствующем письме авиакомпаниям говорится, что данные о вакцинации пассажиров следует получать с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификатам о прививке дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ допустили распространение на другие виды транспорта нормы о предоставлении пассажирами сертификатов о вакцинации, утверждают источники.

Официальные комментарии Минтранса и Минцифры в данной связи не поступали. Сведения об обсуждении верификации пассажиров по сертификатам о вакцинации подтвердили источники в Министерстве транспорта и крупной российской авиакомпании, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что плановую медицинскую помощь в Москве будут оказывать только привившимся от коронавируса пациентам. При этом права граждан на получение медпомощи ограничиваться не будут, так как пациентов с противопоказаниями к вакцинации будут госпитализировать.