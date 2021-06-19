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Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В ночь на субботу, 19 июня, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 27 рейсов.

В Домодедове два рейса отменили и 14 задержали. В Шереметьеве четыре рейса отменены, еще два рейса задерживаются. В аэропорту Внуково отменили четыре рейса и один задержали.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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