Почти 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В ночь на субботу, 19 июня, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 27 рейсов.

В Домодедове два рейса отменили и 14 задержали. В Шереметьеве четыре рейса отменены, еще два рейса задерживаются. В аэропорту Внуково отменили четыре рейса и один задержали.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО