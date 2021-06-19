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Биологи выявили связь между тяжестью течения COVID-19 и «западной диетой»
Фото: pixabay.com/ru

Биологи выявили связь между тяжестью течения COVID-19 и «западной диетой»

Татьяна Плотникова

В мире

Рацион питания влияет на тяжесть течения коронавирусной инфекции — к такому выводу пришли исследователи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США).

Ученые отметили, что определенные заболевания — в том числе ожирение и иные метаболические нарушения — способны существенно повлиять на исход COVID-19 у пациентов. При этом хронические метаболические расстройства часто являются следствием так называемой «западной диеты» — рациона с высоким содержанием сахаров и жиров.

В ходе исследования с участием сирийских хомячков было установлено, что подобное питание влечет за собой пагубные последствия при инфицировании коронавирусом. У грызунов, которых кормили в соответствии с «западной диетой», существенно чаще развивались патологии легких, васкулит, кровотечения и отеки.

Восстановительный период после перенесенного заболевания продолжался дольше, чем у хомячков на рациональном питании — более трех недель против двух недель.

Авторы исследования предположили, что «западная диета» не просто оказывает провоспалительный эффект, но и влияет на процесс размножения коронавируса в организме. Для получения более детальных данных ученые намерены провести дополнительные опыты, сообщается на портале bioRxiv.

Ранее ученые из Йельского университета заявили, что простуда может защитить от коронавируса. Специалисты утверждают, что провоцирующий простуду вирус запускает в организме иммунный ответ, который может предотвратить COVID-19.

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