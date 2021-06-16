Ученые назвали неожиданный способ защититься от COVID-19

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Ученые из Йельского университета заявили, что простуда может защитить от коронавируса.

Специалисты утверждают, что провоцирующий простуду вирус запускает в организме иммунный ответ, который может предотвратить COVID-19. Они отметили, что это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения коронавируса.

Ученые ранее обнаружили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому исследователи стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19. Они вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а потом коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.

Ученые подчеркнули, что лечение, которое основано на данном принципе, следует начинать как можно быстрее с момента заболевания коронавирусом, чтобы SARS-CoV-2 не размножался в организме. На более поздних стадиях заболевания такая терапия станет опасной, потому что высокий уровень интерферона может стимулировать иммунную систему и привести к более тяжелому течению COVID-19, пишет издание Daily Mail.

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