Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые назвали неожиданный способ защититься от COVID-19
Фото: Pixabay / Chokniti Khongchum

Ученые назвали неожиданный способ защититься от COVID-19

Юлия Курганова

Общество

Ученые из Йельского университета заявили, что простуда может защитить от коронавируса.

Специалисты утверждают, что провоцирующий простуду вирус запускает в организме иммунный ответ, который может предотвратить COVID-19. Они отметили, что это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения коронавируса.

Ученые ранее обнаружили, что повышение иммунитета в результате простуды может защитить человека от гриппа, поэтому исследователи стали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19. Они вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей, заразили ее вызывающим простуду риновирусом, а потом коронавирусом. После контакта с риновирусом произошла активация иммунной системы, которая остановила распространение SARS-CoV-2.

Ученые подчеркнули, что лечение, которое основано на данном принципе, следует начинать как можно быстрее с момента заболевания коронавирусом, чтобы SARS-CoV-2 не размножался в организме. На более поздних стадиях заболевания такая терапия станет опасной, потому что высокий уровень интерферона может стимулировать иммунную систему и привести к более тяжелому течению COVID-19, пишет издание Daily Mail.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также:
коронавируслечениепростуда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Все мнения
О проекте