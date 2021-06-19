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В Зеленограде рассказали о ходе работ по благоустройству
Фото: Комплекс городского хозяйства

В Зеленограде рассказали о ходе работ по благоустройству

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В Зеленоградском административном округе Москвы продолжаются работы по благоустройству территорий. О ходе работ доложили на оперативном совещании префекту ЗелАО Анатолию Смирнову.

Благоустройство осуществляют на пяти парковых территориях, в 26 дворах и восьми объектах образования. В целом в 2021 году планируется благоустроить 12 территорий объектов образования.

В ходе работ могут возникать определенные неудобства для местных жителей. При наличии предложений и замечаний по улучшению и оптимизации работ, а также по другим вопросам, касающихся благоустройства, можно обратиться в Единый диспетчерский центр, управу своего района или ГБУ «Жилищник ЗелАО», сообщается на официальном сайте префектуры округа.

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