Гинцбург опроверг риск бесплодия из-за вакцинации «Спутником V»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции с использованием препарата «Спутник V» не несет рисков бесплодия в будущем. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт подчеркнул, что ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния на фертильность.

Оба компонента в составе вакцины «Спутник V» сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые появились в человеческой популяции очень давно, уточнил Гинцбург. При этом ни разу не возникало каких-либо подозрений в отношении данных вирусов, которые присутствуют в человеческим организме и которыми люди многократно заражались в виде респираторных вирусных инфекций.

Это ни разу не привело к проблемам с зачатием и иных репродуктивных процессов, подчеркнул глава центра Гамалеи в интервью РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что не существует доказательств того, что вакцины от коронавирусной инфекции оказывают влияние на фертильность. В ведомстве подчеркнули, что препараты российского производства прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативные последствия не выявлены.