Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспотребнадзор опроверг влияние прививки от COVID-19 на фертильность
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор опроверг влияние прививки от COVID-19 на фертильность

Татьяна Плотникова

Общество

Не существует доказательств того, что вакцины от коронавирусной инфекции оказывают влияние на фертильность, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что препараты российского производства прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативные последствия не выявлены.

Людям, которые стараются зачать ребенка, не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19, указали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, отмечается, что ни одна из вакцин против COVID-19 не влияет на ДНК и не взаимодействует с ней, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заболеть COVID-19 после прививки.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Рано расслабились»: из-за чего выросла заболеваемость COVID-19 и ждать ли новой волны

коронавирусбеременностьвакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте