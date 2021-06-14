Роспотребнадзор опроверг влияние прививки от COVID-19 на фертильность

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Не существует доказательств того, что вакцины от коронавирусной инфекции оказывают влияние на фертильность, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что препараты российского производства прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативные последствия не выявлены.

Людям, которые стараются зачать ребенка, не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19, указали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, отмечается, что ни одна из вакцин против COVID-19 не влияет на ДНК и не взаимодействует с ней, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заболеть COVID-19 после прививки.

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