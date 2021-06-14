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В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заболеть COVID-19 после прививки
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заболеть COVID-19 после прививки

Татьяна Плотникова

Общество

Вероятность заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации существует, однако с самой прививкой это не связано, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подтвердили, что описаны случаи заболевания COVID-19 после вакцинации, но это происходит не из-за прививки, а при последующем заражении вирусом.

Сама вакцина от коронавируса не может дать положительный результат ПЦР-теста, поскольку анализ проверяет наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

При появлении у привитого человека симптомов заболевания, в том числе ОРВИ, следует незамедлительно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест, рассказали в Роспотребнадзоре РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала людей, советующих отказываться от вакцинации.

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