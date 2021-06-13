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Анна Попова раскритиковала людей, советующих отказываться от вакцинации
Фото: Пресс-служба Совфеда

Анна Попова раскритиковала людей, советующих отказываться от вакцинации

Илья Ашуров

Общество

Советы об отказе от вакцинации от Covid-19 уносят жизни людей. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова в воскресенье, 13 июня.

— Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает, — сказала глава ведомства в интервью на YouTube-канале «Депутат Слуцкий».

По словам Поповой, в настоящее время ключевая задача Роспотребнадзора в том, чтобы донеси до людей правду: нужно прививаться «чем быстрее, тем лучше».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, что без вакцинации люди подвергают риску как самих себя, так и здоровье окружающих.

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