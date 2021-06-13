Среди сделавших прививку от коронавируса в Подмосковье разыграют квартиру

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В Московской области состоится розыгрыш квартиры среди тех, кто сделает первый укол вакцины от коронавируса с 15 по 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Для участия в розыгрыше можно привиться любым из трех российских препаратов.

Принять участие в розыгрыше сможет любой гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, независимо от места регистрации.

Для участия необходимо кликнуть на баннер акции, а затем подтвердить свое согласие с правилами участия на региональном портале госуслуг с 15 до 25 июня.

Итоги розыгрыша подведут 27 июня в 19:00, сообщает РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.

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