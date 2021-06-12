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Вакцину для детей от COVID-19 планируют зарегистрировать в России в сентябре
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Вакцину для детей от COVID-19 планируют зарегистрировать в России в сентябре

Иван Юминов

Общество

Вакцину для детей от коронавируса планируют зарегистрировать в России в сентябре. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 12 июня.

— К 15 сентября, максимум, к 20 сентября будет зарегистрирована, — рассказал специалист.

Препарат можно будет использовать для детей в возрасте 15–17 лет, но, учитывая зарубежный опыт, Гинцбург предложил распространить ее применение и на детей 13–14 лет.

Вакцину в виде капель в нос уже тестировали на детях в возрасте 8–12 лет и не выявили побочных эффектов, приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Ранее замглавы Центра Гамалеи Денис Логунов оценил опасность различных штаммов COVID-19.

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