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Замглавы Центра Гамалеи оценил опасность различных штаммов COVID-19
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Замглавы Центра Гамалеи оценил опасность различных штаммов COVID-19

Иван Юминов

Общество

Не каждый штамм коронавируса опасен, однако необходимо оперативно отслеживать их изменения. Об этом сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов в субботу, 12 июня.

Уточняется, что это позволит адаптировать и создавать новые варианты вакцин, как в случае с гриппом. Кроме того, Логунов отметил, что две ключевые мутации индийского штамма снижают активность сывороток у вакцинированных и переболевших в два-три раза.

Специалист также предположил, что в столице могли появиться уникальные московские штаммы, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные дни в городе до 20 июня, чтобы сбить волну заболеваемости COVID-19.

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