Путин подписал указ о награждении сотрудников центра Гамалеи за борьбу с COVID

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета и медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени сотрудников НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За активное участие в создании и производстве вакцины против COVID-19 награжден орденом Почета Борис Народицкий, замдиректора по научной работе подразделения «Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского» НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи.

Также, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручат старшим научным сотрудникам центра Гамалеи Владимиру Гущину и Дарье Егоровой. Всего награды получат 35 сотрудников центра.

Медали Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом и «самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга» удостоен замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

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